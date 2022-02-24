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В Харькове уничтожили российские танки, - ВСУ

Автор: Сергей Сурепин

На объездной дороге города Харьков сожжено 4 танка Российской Федерации. По информации командования Объединенных сил, 24 февраля в районе Счастья были уничтожены около 50 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ.

Также стало известно, что в Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил Российской Федерации. Согласно опубликованной информации, это уже шестой самолет РФ.

Ранее РБК-Украина писало, что войска РФ находятся на границе.

Также РБК-Украина сообщало, что в центр Умани попал снаряд.

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