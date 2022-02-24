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У Харкові знищили російські танки, - ЗСУ

Автор: Сергій Сурепін

На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки Російської Федерації. За інформацією командування Об'єднаних сил, 24 лютого в районі Щастя було знищено близько 50 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.

Також стало відомо, що в Краматорському районі знищено ще один літак Збройних сил Російської Федерації. Згідно з опублікованою інформацією, це вже шостий літак РФ.

Раніше РБК-Україна писало, що війська РФ знаходяться на кордоні.

Також РБК-Україна повідомляло, що у центр Умані влучив снаряд.

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