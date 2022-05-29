В Харькове на улице задержали путешественницу из РФ: что нашли в ее телефоне

В Харькове полицейские задержали женщину, которая не скрывала своей приверженности "русскому миру". Она фотографировала последствия обстрелов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
В воскресенье, 29 мая, в Харькове прохожие позвонили на линию "102". Они сообщили, что женщина неоднократно во всеуслышание выражалась в сторону ВСУ и прославляла "русский мир".
"В телефоне у женщины правоохранители обнаружили фото разрушенной инфраструктуры города, а также ее высказывания о том, что якобы украинцы сами обстреливают свои города. Сама она не отрицала своей позиции", - рассказали патрульные.
Во время проверки они установили, что женщина не так давно вернулась из-за границы. Она успела побывать в нескольких странах, в том числе России.
Женщину задержали.
Как сообщалось, в Харьковской области разоблачили жителя, который сотрудничал со спецслужбами России. Он передавал данные об украинских военных.
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