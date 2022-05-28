В Харьковской области "казачий полковник" передавал оккупантам данные о ВСУ

В Харьковской области разоблачили жителя, который сотрудничал со спецслужбами России. Он передавал данные об украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ в Харьковской области.

Мужчина входил в пророссийскую неофициальную казацкую организацию и имел удостоверение "полковника". Члены этой группировки имеют активную антиукраинскую позицию и открыто поддерживают действия российских войск на территории Украины.

Житель Харьковской области через мессенджер Telegram передавал данные о перемещениях и позициях украинской армии, а также общую информацию о взрывах.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК). Его поместили под стражу на 60 суток без права внесения залога.