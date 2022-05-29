У Харкові на вулиці затримали мандрівницю з РФ: що знайшли у її телефоні

У неділю, 29 травня, у Харкові перехожі зателефонували на лінію "102". Вони повідомили, що жінка неодноразово висловлювалася вбік ЗСУ і прославляла "руський мир".

"У телефоні у жінки правоохоронці виявили фото зруйнованої інфраструктури міста, а також її висловлювання про те, що українці нібито самі обстрілюють свої міста. Сама вона не заперечувала своєї позиції", - розповіли патрульні.

Під час перевірки вони встановили, що жінка нещодавно повернулася з-за кордону. Вона встигла побувати у кількох країнах, зокрема Росії.

Жінку затримали.