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В Харькове из ТРЦ эвакуировали 4000 человек из-за "минирования"

Харьков, Среда 29 июля 2020 22:25
В Харькове из ТРЦ эвакуировали 4000 человек из-за "минирования"
Фото: взрывотехник (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Взрывных устройств в результате не нашли

В среду, 29 июля, в Харькове сообщили о минировании торгового центра в Московском районе. Силовики не нашли взрывчатку, но при этом пришлось эвакуировать 4 тысячи посетителей.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.

"В ходе проверки полицейские тщательно осмотрели 7 тысяч кв. метров помещений и около 1 тысячи кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4 тысячи человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что анонимное сообщение о минировании поступило в полицию в 17:35.

Фото внутри ТРЦ (hk.npu.gov.ua)

Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос о квалификации инцидента согласно Уголовному кодексу Украины. Сейчас полиция ищет сообщившего о "минировании".

По данным местных СМИ, речь идет о торгово-развлекательном комплексе "Украина".

Напомним, ранее в Киеве проверяли информацию о минировании автомобиля возле торгового центра "Метрополис" на Оболони; для обеспечения безопасности территорию торгового центра брали в оцепление.

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