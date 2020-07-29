В Харькове из ТРЦ эвакуировали 4000 человек из-за "минирования"

Фото: взрывотехник (Виталий Носач/РБК-Украина)

Взрывных устройств в результате не нашли

В среду, 29 июля, в Харькове сообщили о минировании торгового центра в Московском районе. Силовики не нашли взрывчатку, но при этом пришлось эвакуировать 4 тысячи посетителей.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской полиции.

"В ходе проверки полицейские тщательно осмотрели 7 тысяч кв. метров помещений и около 1 тысячи кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4 тысячи человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что анонимное сообщение о минировании поступило в полицию в 17:35.

Фото внутри ТРЦ (hk.npu.gov.ua)

Информацию зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос о квалификации инцидента согласно Уголовному кодексу Украины. Сейчас полиция ищет сообщившего о "минировании".

По данным местных СМИ, речь идет о торгово-развлекательном комплексе "Украина".

Напомним, ранее в Киеве проверяли информацию о минировании автомобиля возле торгового центра "Метрополис" на Оболони; для обеспечения безопасности территорию торгового центра брали в оцепление.