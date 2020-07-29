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У Харкові з ТРЦ евакуювали 4000 осіб через "мінування"

Харків, Середа 29 липня 2020 22:25
У Харкові з ТРЦ евакуювали 4000 осіб через "мінування"
Фото: вибухотехнік (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Вибухових пристроїв не знайшли

У середу, 29 липня, у Харкові повідомили про замінування торгового центру в Московському районі. Силовики не знайшли вибухівку, але при цьому довелося евакуювати 4 тисячі відвідувачів.

Про це повідомляє прес-служба Харківської поліції.

"У ході перевірки поліцейські ретельно оглянули 7 тисяч кв. метрів приміщень і близько 1 тисячі кв. метрів прилеглої території, евакуювали 4 тисячі осіб. Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що анонімне повідомлення про замінування надійшло в поліцію о 17:35.

Фото всередині ТРЦ (hk.npu.gov.ua)

Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації інциденту згідно з Кримінальним кодексом України. Зараз поліція шукає того, хто повідомив про "замінування".

За даними місцевих ЗМІ, мова йде про торговельно-розважальний комплекс "Україна".

Нагадаємо, раніше у Києві перевіряли інформацію про замінування автомобіля біля торгового центру "Метрополіс" на Оболоні; для забезпечення безпеки територію торгового центру брали в оточення.

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