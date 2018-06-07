В настоящее время проверка информации о минировании продолжается

В Харькове третий день подряд "минируют" 5 бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 7 июня около 10.50", - говорится в сообщении.

Так, сейчас правоохранители проверят информацию о заминировании помещений бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

Напомним, здания бизнес-центров в Харькове по указанным адресам "минировали" также 5 и 6 июня. В ходе осмотра помещений правоохранители эвакуировали более 1,5 тыс. человек, взрывных устройств обнаружено не было.