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Интервью

В Харькове третий день подряд "минируют" 5 бизнес-центров

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 13:16
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В настоящее время проверка информации о минировании продолжается

В Харькове третий день подряд "минируют" 5 бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 7 июня около 10.50", - говорится в сообщении.

Так, сейчас правоохранители проверят информацию о заминировании помещений бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

Напомним, здания бизнес-центров в Харькове по указанным адресам "минировали" также 5 и 6 июня. В ходе осмотра помещений правоохранители эвакуировали более 1,5 тыс. человек, взрывных устройств обнаружено не было.

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Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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