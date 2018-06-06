В Харькове снова "заминировали" 5 бизнес-центров

Проводится осмотр помещений

В Харькове правоохранители проверяют информацию о минировании 5 бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-служби Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 6 июня около 11:10", - говорится в сообщении.

Как сообщается, полиции сообщили о минировании помещений бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

"На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера также сообщалось о "минировании" указанных бизнес-центров в Харькове.