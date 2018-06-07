Наразі перевірка інформації про замінування триває

У Харкові третій день поспіль "мінують" 5 бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 7 червня близько 10.50", - йдеться у повідомленні.

Так, наразі правоохоронці перевірять інформацію про замінування приміщень бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському.

Нагадаємо, будівлі бізнес-центрів у Харкові за вказаними адресами "мінували" також 5 та 6 червня. В ході огляду приміщень правоохоронці евакуювали понад 1,5 тис. осіб, вибухових пристроїв виявлено не було.