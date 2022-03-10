В Харькове почти треть жителей осталась без тепла из-за повреждения газопровода

"Около 5 утра в результате обстрела противником Северной Салтовки оккупант повредил газопровод - 30% жителей города остались без газа, на месте обстрелов образовался пожар, который продолжается до сих пор. Спасатели усиленно работают на месте происшествия", - отметил он.

Ночью Харьков обстреляли около 29 раз, однако враги не наносили авиационных ударов.

Вечером российские оккупанты системой залпового огня "Смерч" повредили купол ТРЦ "Никольский", из-за чего произошел обвал. Также пострадали жилые дома.

Всего за минувшие сутки враг нанес 74 артиллерийских и минометных обстрела в Харьковской области. Атаки были в районах Алексеевки, Пятихаток, Северного шоссе, Белгородского шоссе, Холодной Горы, Дергачей, Чугуева, Северной и Южной Салтовки, района ст. метро "академика Барабашова", центр города Харькова.