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У Харкові трамвай здійснив наїзд на пішохода

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 18:30
Фото: "швидка допомога" (РБК-Україна)
Фото: "швидка допомога" (РБК-Україна)

Працівники поліції встановлюють всі обставини події

У Харкові у Новобаварському районі сьогодні, 4 червня 2018 року, трамвай здійснив наїзд на пішохода. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

"Водій трамваю маршруту №3 здійснив наїзд на 36-річного чоловіка, який потрапив під колеса транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подія сталася сьогодні близько 16:10 на вулиці Москалівській у Новобаварському районі.

"Чоловік у тяжкому непритомному стані доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Йому ампутували нижні кінцівки",  - йдеться у повідомленні. 

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

 

#поліція_Харківщини У Новобаварському районі водій трамваю скоїв наїзд на пішохода Чоловік у тяжкому непритомному...

Опубліковано Поліція Харківщини 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові рейсовий автобус насмерть збив жінку.

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Теги публікації: Харків, полиция, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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