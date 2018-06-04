У Харкові трамвай здійснив наїзд на пішохода

Працівники поліції встановлюють всі обставини події

У Харкові у Новобаварському районі сьогодні, 4 червня 2018 року, трамвай здійснив наїзд на пішохода. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

"Водій трамваю маршруту №3 здійснив наїзд на 36-річного чоловіка, який потрапив під колеса транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подія сталася сьогодні близько 16:10 на вулиці Москалівській у Новобаварському районі.

"Чоловік у тяжкому непритомному стані доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Йому ампутували нижні кінцівки", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

#поліція_Харківщини У Новобаварському районі водій трамваю скоїв наїзд на пішохода Чоловік у тяжкому непритомному... Опубліковано Поліція Харківщини 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові рейсовий автобус насмерть збив жінку.