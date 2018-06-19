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Піротехніки ДСНС з початку року вилучили майже 30 тис. боєприпасів

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 23:40
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, піротехніки ДСНС вилучили 331 авіаційну бомбу

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з початку року вилучили майже 30 тис. боєприпасів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"З початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 29 тис. 851 вибухонебезпечний предмет, у тому числі 331 авіаційну бомбу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найчастіше, застарілі снаряди знаходять громадяни на відкритих територіях поблизу населених пунктів, а також під час земельних або будівельних робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили у місцевого жителя зброю та боєприпаси.

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Теги публікації: ДСНС, боеприпасы, пиротехники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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