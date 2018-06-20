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У Харкові студент торгував зброєю

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 11:20
Фото: 4-курсник одного з вузів Харкова торгував зброєю (khar.gp.gov.ua)
Фото: 4-курсник одного з вузів Харкова торгував зброєю (khar.gp.gov.ua)

Наразі зловмисник затриманий

Харківська місцева прокуратура №5 спільно з працівниками Національної поліції викрили студента одного з харківських вишів у торгівлі зброєю. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Прокуратури Харківської області.

Так, за словами керівника місцевої прокуратури Володимира Калюги, в ході проведення негласних слідчих дій було проведено дві оперативні закупки.

 "Під час першої з них, у травні цього року, молодик продав пістолет ТТ та 14 патронів до нього. Проведена експертиза показала, що зброя є боєпридатною", - йдеться у повідомленні.

 Повідомляється, що вчора, 19 червня, 4-курсник, таким же чином продав за 40 тисяч гривень автомат "Скорпіон" та дві бойові гранати.

 

Фото: у Харкові студент торгував зброєю

На даний час він затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Готується оголошення про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї). При обранні запобіжного заходу прокуратура наполягатиме на триманні під вартою.

 На сьогодні тривають слідчі дії  з метою встановлення усіх обставин скоєння злочину, у томі числі – каналу походження зброї.

Нагадаємо, піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій з початку року вилучили майже 30 тис. боєприпасів.

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Теги публікації: Харків, Харків, оружие, полиция, торговля оружием  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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