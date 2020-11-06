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В Харькове от столкновения автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове сегодня около полудня столкнулись автомобили Honda Civic и Suzuki Grand Vitara, в результате чего один из них отбросило в остановку общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек.

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Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Установлено, что Honda Civic двигался по главной дороге, когда Suzuki Grand Vitara выезжал из придомовой территории. От столкновения Honda Civic улетел в остановку.

В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров Honda, их госпитализировали. Водитель Suzuki, которому 79 лет, отказался от госпитализации.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области местный прокурор устроил ДТП, в результате которой погибли два человека.

Также РБК-Украина писало, что в Варшаве в результате автомобильной аварии погибли две гражданки Украины.

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