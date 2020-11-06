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У Харкові від зіткнення автомобіль врізався в зупинку, є постраждалі

Автор: Дмитро Левицький

У Харкові сьогодні близько опівдня зіткнулися автомобілі Honda Civic та Suzuki Grand Vitara, внаслідок чого один із них відкинуло в зупинку громадського транспорту. В результаті дорожно-транспортної пригоди постраждали 5 людей.

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Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що Honda Civic рухався по головній дорозі, коли Suzuki Grand Vitara виїжджав з прибудинкової території. Від зіткнення Honda Civic відлетів у зупинку.

В результаті аварії постраждали водій та четверо пасажирів Honda, їх госпіталізували. Водій Suzuki, якому 79-років, відмовився від госпіталізації.

Зараз вирішується питання про порушення справи за ч. 1 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернігівській області місцевий прокурор влаштував ДТП, в результаті якої загинули дві людини.

Також РБК-Україна писало, що у Варшаві в результаті автомобільної аварії загинули дві громадянки України.

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