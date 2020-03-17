В Харькове состоялось первое заседание антикризисного штаба во главе с Ярославским

В Харькове завершилось первое заседание первого в Украине антикризисного штаба под председательством владельца и президента группы DCH Александра Ярославского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

На встречу в принадлежащем бизнесмену отеле Kharkiv Palace 5* прибыли также харьковский мэр Геннадий Кернес и губернатор области Алексей Кучер.

"Александр Ярославский управляет штабом, его основная миссия – организовать наполнение бюджета этого фонда всем необходимым. Это маски, это тест-системы, это аппараты искусственного дыхания. Мы только что с Александром и Геннадием Кернесом обсудили вопрос привлечения других бизнесменов", - сообщил глава обладминистрации Харьковской области Алексей Кучер, добавив, что после встречи президента Владимира Зеленского с представителями украинского бизнеса Ярославский "условно закреплен за Харьковом".

В то же время Геннадий Кернес подчеркнул, что инициатива Ярославского заключается в том, чтобы обеспечить возможности региональной медицины для защиты жителей области, города Харькова от коронавируса.

"Для этого мы создали этот штаб и приглашаем бизнесменов, которые располагают какими-то возможностями, участвовать в этой инициативе. Мы обязуемся сделать все возможное, у нас есть Ярославский как флаг, есть наши возможности – и у губернатора, и у меня как у харьковского городского головы, чтобы люди, особенно старшего поколения, почувствовали заботу о себе", - добавил мэр, анонсировал также проведение в этот четверг совещания харьковской власти и бизнеса с целью привлечения и других предпринимателей к борьбе с эпидемией.

В свою очередь, Ярославский отметил, что Харьковский регион всегда отличался сплоченностью. "У нас был когда-то вызов Евро-2012, мы все сплотились и провели это мероприятие на высшем уровне. Сейчас ситуация несколько сложнее. Но надо просто вспомнить, что ты харьковчанин, слобожанщанин, залезть в карман поглубже и вытащить оттуда побольше", - добавил Ярославский.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил, что самый богатый человек Азии Джек Ма и владелец DCH Александр Ярославский организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики коронавируса на 80 млн долларов. Уже в субботу тест-системы для 1 млн человек будут в Украине. В Китай за ними полетит президентский борт. В Харьковской области, подчеркнул Ярославский, останутся тесты на 200 тыс. человек.

"На национальную программу, которую вчера озвучил президент, - на медицину, на людей старшего возраста - я дал вчера $2 млн. И сегодня на региональную харьковскую программу выделил еще $1 млн. Надо будет больше - дам больше. Это время, когда нужно думать не только о себе", - отметил бизнесмен.

Антикризисный штаб занимается сбором информации о потребностях медучреждений региона, чтобы оценить общий объем необходимого финансирования, поскольку на сегодня известна только численность социально уязвимых групп населения и примерные расходы на обеспечение их продовольственными наборами.

Штаб будет регулярно предоставлять отчеты о своей деятельности в разрезе источников финансирования и статей затрат.

Как писало РБК-Украина, президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил о том, что пандемия коронавируса может продолжаться еще в течение двух лет. Однако, по его словам, это будет зависеть от того, как скоро смогут разработать вакцину.