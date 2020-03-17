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Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове

Новости » Политика     17.03.2020 - 11:29
Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове
Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

В состав Харьковского антикризисного штаба вошли мэр Харькова и глава ОГА

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский возглавил антикрикризисный штаб в Харьковской области. Решение было принято по итогам вчерашнего совещания в Офисе президента, на котором представители власти и большого бизнеса обсудили меры борьбы с распространением коронавируса в Украине, передает РБК-Украина.

В состав Харьковского антикризисного штаба вошли мэр Харькова Геннадий Кернес и глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский заявил, что самый богатый человек Азии Джек Ма и владелец DCH Александр Ярославский организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики коронавируса на 80 млн долларов. Уже в субботу тест-системы для 1 млн человек будут в Украине.

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