У Харкові відбулося перше засідання антикризового штабу на чолі з Ярославським

У Харкові завершилося перше засідання першого в Україні антикризового штабу під керівництвом власника і президента групи DCH Олександра Ярославського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

На зустріч в готель Kharkiv Palace 5*, що належить бізнесменові, прибули також харківський мер Геннадій Кернес і губернатор області Олексій Кучер.

"Олександр Ярославський керує штабом, його основна місія – організувати наповнення бюджету цього фонду всім необхідним. Це маски, це тест-системи, це апарати штучного дихання. Ми тільки що з Олександром і Геннадієм Кернесом обговорили питання залучення інших бізнесменів", - повідомив голова обладміністрації Харківської області Олексій Кучер, додавши, що після зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками українського бізнесу Ярославський "умовно закріплений за Харковом".

Водночас Геннадій Кернес підкреслив, що ініціатива Ярославського полягає в тому, щоб забезпечити можливості регіональної медицини для захисту жителів області, міста Харкова від коронавірусу.

"Для цього ми створили цей штаб і запрошуємо бізнесменів, які володіють якимись можливостями, брати участь у цій ініціативі. Ми зобов'язуємося зробити все можливе, у нас є Ярославський як прапор, є наші можливості – і у губернатора, і в мене як у харківського міського голови, щоб люди, особливо старшого покоління, відчули турботу про себе", - додав мер, анонсував також проведення в цей четвер наради харківської влади й бізнесу з метою залучення та інших підприємців до боротьби з епідемією

Своєю чергою, Ярославський зазначив, що Харківський регіон завжди вирізнявся згуртованістю. "У нас був колись виклик Євро-2012, ми всі згуртувалися і провели цей захід на найвищому рівні. Зараз ситуація дещо складніша. Але треба просто згадати, що ти харків'янин, слобожанин, залізти в кишеню глибше і витягнути звідти побільше", - додав Ярославський.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський заявив, що найбагатша людина Азії Джек Ма і власник DCH Олександр Ярославський організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики коронавірусу на 80 млн доларів. Вже в суботу тест-системи для 1 млн осіб в Україні. У Китай за ними полетить президентський борт. У Харківській області, підкреслив Ярославський, залишаться тести на 200 тис. осіб.

"На національну програму, яку вчора озвучив президент, - на медицину, на людей старшого віку - я дав вчора $2 млн. І сьогодні на харківську регіональну програму виділив ще $1 млн. Треба буде більше - дам більше. Це час, коли потрібно думати не тільки про себе", - зазначив бізнесмен.

Антикризовий штаб буде займатись збором інформації про потреби медичних закладів регіону, щоб оцінити загальний обсяг необхідного фінансування, оскільки на сьогодні відома лише кількість соціально вразливих груп населення і приблизні витрати на забезпечення їх продовольчими наборами.

Штаб буде регулярно надавати звіти про свою діяльність в розрізі джерел фінансування і статей витрат.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив про те, що пандемія коронавірусу може тривати ще протягом двох років. Проте, за його словами, це буде залежати від того, як скоро зможуть розробити вакцину.