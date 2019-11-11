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У Харкові повідомили про замінування трьох судів

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 11:36
У Харкові повідомили про замінування трьох судів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надійшло повідомлення про мінування судів на проспектах Правди і Незалежності, і площі Героїв Небесної Сотні

У Харкові 11 листопада повідомили про замінування трьох судів, вибухотехніки перевіряють інформацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції в Харківській області.

Повідомляється, що надійшла інформація про мінування судів на проспекті Правди, 5, проспекті Незалежності, 13 і площі Героїв Небесної Сотні, 36.

"На лінію "102" з мобільного телефону зателефонував невідомий і повідомив про замінування судів. За адресами виїхали слідчо-оперативні групи Шевченківського і Основ'янського ОП, фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області. Огляд місць подій триває. Проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Харкові 7 листопада "мінували" станції метрів "Центральний ринок", "Спортивна" і "Університет". В результаті повідомлення з метро евакуювали понад 800 осіб. Після перевірки правоохоронцями вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Також повідомлялося, що в Києві 7 листопада повідомили про мінування Центрального залізничного вокзалу. Після перевірки вибухотехніків, інформація про замінування вокзалу не підтвердилася.

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