В Харькове сообщили о минировании еще пяти объектов

В Харькове неизвестные сообщили о минировании еще четырех отелей. Об этом пишет местное издание Vgorode.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что сегодня поступило сообщения о закладке взрывчатки в Ovis Hotel на проспекте Гагарина, Park Hotel на Шевченко, "Мир" на проспекте Науки и "Меркурий" на Харьковских дивизий поступали 21 апреля начиная с 14:40.

Также в пресс-службе полиции сообщили, что в 16:35 поступила информация о минировании кинотеатра, который находится в торговом центре на улице Героев Труда.

Людей эвакуируют, информацию проверяют взрывотехники и следственно-оперативные группы.

Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители проводят проверку информацию о минировании в нескольких объектов в разных частях города. Около 13:00 правоохранители получили информацию о возможной закладке взрывчатки в международном аэропорту, двух торговых центрах, а также бизнес-отеля на проспекте Независимости.

РБК-Украина писало, что течение дня выборов в Украине 21 апреля, поступило более 10 сообщений о минировании объектов в трех областях.