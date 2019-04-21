У Харкові повідомили про мінування ще п'яти об'єктів

У Харкові невідомі повідомили про мінування ще чотирьох готелів. Про це пише місцеве видання Vgorode.

У прес-службі Нацполиции повідомили, що сьогодні надійшло повідомлення про закладення вибухівки в Ovis Hotel на проспекті Гагаріна, Park Hotel на Шевченка, "Світ" на проспекті Науки і "Меркурій" на Харківських дивізій надходили 21 квітня починаючи з 14:40.

Також пресс-службе поліції повідомили, що у 16:35 надійшла інформація про мінування кінотеатру, який знаходиться в торговому центрі на вулиці Героїв Праці.

Людей евакуюють, інформацію перевіряють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.

Раніше повідомлялося, що у Харкові правоохоронці проводять перевірку інформацію про мінування в декількох об'єктів в різних частинах міста. Близько 13:00 правоохоронці отримали інформацію про можливу закладення вибухівки у міжнародному аеропорту, двох торгових центрах, а також бізнес-готелю на проспекті Незалежності.

РБК-Україна писало, що протягом дня виборів в Україні 21 квітня, надійшло понад 10 повідомлень про мінування об'єктів у трьох областях.