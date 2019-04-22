В Харькове сообщили о минировании двух заводов и ресторана

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас проводится эвакуация

В Харькове 22 апреля в полицию поступило сообщение о минировании еще трех объектов. Об этом сообщили в пресс-службе отдела коммуникации полиции Харьковской области.

По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Информация о закладке взрывчатки на заводах, расположенных на улицах Плехановская и Искринская, а также ресторана на улице Кромська поступило в полицию 22 апреля около 11:40. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в день выборов в Украине в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о минировании.

Из этих сообщений 15 поступило в Харькове. В частности, вчера минировали аэропорт, два ТРЦ, девять отелей и три супермаркета. Там всего было эвакуировано 7600 граждан.

Ранее сообщалось, что 21 апреля в период с 13:20 до 17:30 в полицию поступило пять анонимных сообщений о минировании объектов во Львове.

По данным полиции, все вчерашние сообщения поступали с территории РФ и оккупированных Донецкой и Луганской областей.