У Харкові повідомили про мінування двох заводів та ресторану

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі проводиться евакуація

У Харкові 22 квітня до поліції надійшло повідомлення про мінування ще трьох об'єктів. Про це повідомили у прес-службі відділу комунікації поліції Харківської області.

За адресами виїхали працівники слідчо-оперативних груп та спеціалісти вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

Інформація про закладення вибухівки на заводах, розташованих на вулицях Плеханівська та Іскринська, а також ресторану на вулиці Кромська надійшла до поліції 22 квітня близько 11:40. Проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

РБК-Україна писало, що за минулу добу у день виборів в Україні до підрозділів Національної поліції надійшло 47 неправдивих повідомлень про замінування.

Із цих повідомлень 15 надійшло у Харкові. Зокрема, вчора мінували аеропорт, два ТРЦ, дев'ять готелів та три супермаркети. Там загалом було евакуйовано 7600 громадян.

Раніше повідомлялося, що 21 квітня у період від 13:20 до 17:30 до поліції надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування об’єктів у Львові.

За даними поліції, всі вчорашні повідомлення надходили з території РФ та окупованих Донецької і Луганської областей.