ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харкові повідомили про мінування двох заводів та ресторану

Новини » Надзвичайні події    22.04.2019 - 12:38
У Харкові повідомили про мінування двох заводів та ресторану
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі проводиться евакуація

У Харкові 22 квітня до поліції надійшло повідомлення про мінування ще трьох об'єктів. Про це повідомили у прес-службі відділу комунікації поліції Харківської області. 

За адресами виїхали працівники слідчо-оперативних груп та спеціалісти вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.        

Інформація про закладення вибухівки на заводах, розташованих на вулицях Плеханівська та Іскринська, а також ресторану на вулиці Кромська надійшла до поліції 22 квітня близько 11:40. Проводиться огляд приміщень та прилеглої території.

РБК-Україна писало, що за минулу добу у день виборів в Україні до підрозділів Національної поліції надійшло 47 неправдивих повідомлень про замінування

Із цих повідомлень 15 надійшло у Харкові. Зокрема, вчора мінували аеропорт, два ТРЦ, дев'ять готелів та три супермаркети. Там загалом було евакуйовано 7600 громадян.

Раніше повідомлялося, що 21 квітня у період від 13:20 до 17:30 до поліції надійшло п’ять анонімних повідомлень про замінування об’єктів у Львові.

За даними поліції, всі вчорашні повідомлення надходили з території РФ та окупованих Донецької і Луганської областей. 

У Києві перевіряють повідомлення про замінування кількох споруд і мережі гіпермаркетів За добу в Україні надійшло 18 повідомлень про мінування
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Харківмінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся