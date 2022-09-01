У Харкові чутно звуки вибухів, але тривогу не оголошували

У Харкові ввечері 1 вересня пролунали вибухи. Проте, в місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Журналісти пишуть, що про звуки вибухів інформують місцеві мешканці.

Однак у Харкові не спрацювали сирени оповіщення. Незважаючи на це, громадянам слід пройти в укриття.

Задля збереження життя потрібно залишатися у сховищах, доки не буде змоги пересвідчитися, що небезпека минула.