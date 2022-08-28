В Харькове слышны звуки взрывов
Фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Жители Харькова услышали звуки взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Местных жителей просят оставаться в укрытиях.
Напомним, что прошлой ночью россияне обстреляли Харьков. Повреждено историческое здание и школу.
Также в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
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