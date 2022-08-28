У Харкові чутні звуки вибухів
Фото: у Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Жителі Харкова почули звуки вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, що прийдешньої ночі росіяни обстріляли Харків. Пошкоджено історичну будівлю та школу.
Також в Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
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