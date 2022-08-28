У Харкові чутні звуки вибухів

Жителі Харкова почули звуки вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, що прийдешньої ночі росіяни обстріляли Харків. Пошкоджено історичну будівлю та школу.

Також в Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

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