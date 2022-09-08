В четверг, 8 сентября, в Харькове снова слышны взрывы - уже второй раз за день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
"Харьковчане сообщают о взрывах на юго-востоке города", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Харькове прогремели взрывы в четверг, 8 сентября. К моменту взрывов в области воздушная тревога не была объявлена, однако позже в городе зазвучали сирены.
В результате обстрела Индустриального района Харькова погибли и ранены. Два человека погибли, еще 5 травмированы.
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