В четверг, 8 сентября, в Харькове снова слышны взрывы - уже второй раз за день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспильне ".

"Харьковчане сообщают о взрывах на юго-востоке города", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Харькове прогремели взрывы в четверг, 8 сентября. К моменту взрывов в области воздушная тревога не была объявлена, однако позже в городе зазвучали сирены.

В результате обстрела Индустриального района Харькова погибли и ранены. Два человека погибли, еще 5 травмированы.

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