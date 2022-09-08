ua ru
Чт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харькове прогремели взрывы

Новина українською →
Харьков, Четверг 08 сентября 2022 10:08
В Харькове прогремели взрывы Фото: В Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове прогремели взрывы. На момент взрывов в области воздушная тревога не была объявлена, однако позже в городе зазвучали сирены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На данный момент никакой официальной информации нет.

Обновлено (10:15)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреливают Немышлянский район города.

"Предварительно из РСЗО. О пострадавших и разрушениях информация уточняется", - написал он в Telegram.

Напомним, что в ночь на 6 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки врага погибла местная жительница.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении российского склада с ракетами С-300 для обстрелов Харькова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Взрыв Война России против Украины
NEWS
Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
DAILY
Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации
Юлия Акимовакорреспондент Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации