В Харкові знову чутно вибухи

У четвер, 8 вересня, у Харкові знову чути вибухи – вже вдруге за день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Харків'яни повідомляють про вибухи на південному сході міста", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, у Харкові прогриміли вибухи 8 вересня. На момент вибухів в області повітряна тривога не була оголошена, проте пізніше в місті зазвучали сирени.
Внаслідок обстрілу Індустріального району Харкова є загиблі та поранені. Двоє людей загинули, ще 5 травмовані.
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