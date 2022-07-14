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Есть ли в Харькове системы противовоздушной обороны: объяснение Синегубова

Фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Наталья Юрченко

Информация о якобы отсутствии систем противовоздушной обороны в Харькове не соответствует действительности. Этот фейк распространяет российская пропаганда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в интервью Укринформу.

По его словам, таким образом враг пытается изменить настроения харьковчан, которые категорически настроены против России, и посеять "зраду".

Также глава ОВА отметил, что Россия ежедневно выпускает большое количество ракет в сторону Харькова, а также обстреливает город из другого вооружения. Украинские военные делают все для обороны региона.

"Те ракетные удары, которые наносятся по Харькову, не соответствуют количеству ракет, которое ежедневно выпускается в сторону города с территории Российской Федерации, в частности из окрестностей Белгорода. Только вчера (11 июля - ред.) мы зафиксировали выход около 15 ракет из этого города или вблизи него. До Харькова долетело три-четыре. Делаем выводы", - объяснил Синегубов.

Он также добавил, что сейчас нет оснований для массовой эвакуации населения. По данным Синегубова, в Харькове остаются до 800 тысяч жителей.

Напомним, что Харьков является одной из самых горячих точек в Украине. Оккупанты ежедневно обстреливают город.

В частности, в результате ракетной атаки 13 июля в Харькове разрушено депо метрополитена и частные дома.

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