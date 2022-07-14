Есть ли в Харькове системы противовоздушной обороны: объяснение Синегубова

По его словам, таким образом враг пытается изменить настроения харьковчан, которые категорически настроены против России, и посеять "зраду".

Также глава ОВА отметил, что Россия ежедневно выпускает большое количество ракет в сторону Харькова, а также обстреливает город из другого вооружения. Украинские военные делают все для обороны региона.

"Те ракетные удары, которые наносятся по Харькову, не соответствуют количеству ракет, которое ежедневно выпускается в сторону города с территории Российской Федерации, в частности из окрестностей Белгорода. Только вчера (11 июля - ред.) мы зафиксировали выход около 15 ракет из этого города или вблизи него. До Харькова долетело три-четыре. Делаем выводы", - объяснил Синегубов.

Он также добавил, что сейчас нет оснований для массовой эвакуации населения. По данным Синегубова, в Харькове остаются до 800 тысяч жителей.