Чи є у Харкові системи протиповітряної оборони: пояснення Синєгубова

Інформація про нібито відсутність систем протиповітряної оборони у Харкові не відповідає дійсності. Цей фейк розповсюджує російська пропаганда.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, таким образом ворог намагається змінити настрої харків’ян, які категорично налаштовані проти Росії, і посіяти "зраду".
Також очільник ОВА зазначив, що Росія щодня випускає велику кількість ракет у бік Харкова, а також обстрілює місто з іншого озброєння. Українські військові роблять все для оборони регіону.
"Ті ракетні удари, які наносяться по Харкову, не відповідають кількості ракет, яка щоденно випускається в сторону міста з території російської федерації, зокрема з околиць Бєлгорода. Лише вчора (11 липня - ред.) ми зафіксували вихід близько 15 ракет із цього міста або поблизу нього. До Харкова долетіло три-чотири. Робимо висновки", - пояснив Синєгубов.
Він також додав, що зараз немає підстав для масової евакуації населення. За даними Синєгубова, у Харкові залишаються до 800 тисяч жителей.
Нагадаємо, що Харків є однією з найгарячіших точок в Україні. Окупанти щодня обстрілюють місто.
Зокрема, внаслідок ракетної атаки 13 липня у Харкові зруйновано депо метрополітену та приватні будинки.
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