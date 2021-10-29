В Харькове силовики будут проверять документы и останавливать транспорт: что происходит

В Харьковской области с 29 октября по 3 ноября будут проходить антитеррористические учения Службы безопасности Украины. В этот период жители области могут столкнуться с определенными ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление СБУ .

"Главной целью тренировок является повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозе. Тренировки проходят в условиях максимально приближенных к реальным", - заявили в службе.

Отмечается, что в период проведения антитеррористических учений в Харькове и области силовики могут проверять документы граждан и проводить осмотр транспортных средств.

"Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность. СБУ просит жителей и гостей Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - добавили силовики.