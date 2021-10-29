У Харкові силовики будуть перевіряти документи та зупиняти транспорт: що відбувається

У Харківській області з 29 жовтня по 3 листопада будуть проходити антитерористичні навчання Служби безпеки України. У цей період мешканці області можуть зіткнутися з певними обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення СБУ .

"Головною метою тренувань є підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах. Тренування відбуваються в умовах максимально наближених до реальних", - заявили в службі.

Зазначається, що у період проведення антитерористичних навчань у Харкові та області силовики можуть перевіряти документи громадян та проводити огляд транспортних засобів.

"Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу. СБУ просить жителів та гостей Харкова та Харківської області із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - додали силовики.