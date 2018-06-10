В Харькове в шестой раз за неделю сообщили о минировании 5 бизнес-центров

Правоохранители проверяют информацию о минировании

В Харькове в шестой раз за неделю аноним сообщил о минировании пяти бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 10 июня в 14:55. В сообщениях указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском", - говорится в сообщении.

#поліція_Харківщини В Харькове полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центров Информация о том, что в... Опубликовано Полиция Харьковщины 10 июня 2018 г.

Напомним, 9 июня также поступила информация о минировании бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого Московском проспекте.

Бизнес-центры в Харькове "минировали" также, 5,6,7 и 8 июня текущего года. В ходе проверок взрывчатку обнаружено не было.