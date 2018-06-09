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В Харькове пятый день подряд "минируют" 5 бизнес-центров

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 14:49
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Правоохранители проверяют информацию о минировании

В Харькове пятый день подряд "минируют" 5 бизнес-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центров в Харькове. Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 9 июня около 10:50", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители проверяют информацию о минировании бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

 

#поліція_Харківщини Полицейские проверяют информацию о минировании бизнес-центров в Харькове Информация о том, что в...

Опубликовано Полиция Харьковщины 9 июня 2018 г.

Напомним, бизнес-центры в Харькове "минировали" также, 5,6,7 и 8 июня текущего года. В ходе проверок взрывчатку обнаружено не было.

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Теги публикации: Харьков, полиция, минирование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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