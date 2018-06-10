У Харкові вшосте за тиждень повідомили про мінування 5 бізнес-центрів

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування

У Харкові шостий раз за тиждень анонім повідомляє про мінування п'яти бізнес-центрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 10 червня о 14:55. У повідомленнях вказано, що заміновано приміщення бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському", - йдеться у повідомленні.

#поліція_Харківщини У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів Інформація про те, що в... Опубліковано Поліція Харківщини 10 червня 2018 р.

Нагадаємо, 9 червня також надійшла інформація про мінування бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та Московському проспекті.

Бізнес-центри у Харкові "мінували" також, 5,6,7 та 8 червня поточного року. У ході перевірок вибухівку виявлено не було.