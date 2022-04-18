В Харькове от сегодняшних обстрелов погибли три человека, еще 15 ранены, - глава ОВА

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Харькова, в основном ведя огонь по жилым районам. В результате сегодняшних ударов погибли три человека, еще 15 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире общенационального телемарафона.
"С одной стороны, действительно, у нас продолжаются обстрелы, продолжаются обстрелы исключительно наших жилых районов. Сегодня пострадал Немышлянский и Основянский районы города Харькова. Там снаряды упали прямо посреди жилых домов, на детскую площадку", - сказал глава ОВА.
По его словам, в результате сегодняшних обстрелов три человека погибли на месте, еще 15 получили ранения, в том числе 14-летний ребенок. Харьковские врачи работают круглосуточно, спасая жизни горожан.
"Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия таких обстрелов", - добавил Синегубов.
Напомним, сегодня в Харькове оккупанты ракетным ударом уничтожили украинскую благотворительную кухню, которая связана с шеф-поваром Хосе Андресом. Среди работников заведения есть пострадавшие.
Война РФ против Украины продолжается 54-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber.
Победа будет за нами! Слава Украине!