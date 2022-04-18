RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові від сьогоднішніх обстрілів загинули три людини, ще 15 поранені, - глава ОВА

Фото: наслідки обстрілів Харкова (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти не припиняють обстріли Харкова, в основному ведучи вогонь по житлових районах. В результаті сьогоднішніх ударів загинули три людини, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синьогубова в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"З одного боку, дійсно, у нас тривають обстріли, тривають обстріли виключно наших житлових районів. Сьогодні постраждав Немишлянський та Основ'янський райони міста Харкова. Там снаряди впали прямо посеред житлових будинків, на дитячий майданчик", - сказав глава ОВА.

За його словами, в результаті сьогоднішніх обстрілів три людини загинули на місці, ще 15 отримали поранення, в тому числі 14-річна дитина. Харківські лікарі працюють цілодобово, рятуючи життя городян.

"Підрозділи ДСНС працюють у посиленому режимі, ліквідуючи наслідки таких обстрілів", - додав Синьогубов.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові окупанти ракетним ударом знищили українську благодійну кухню, яка пов'язана з шеф-кухарем Хосе Андресом. Серед працівників закладу є постраждалі.

Війна РФ проти України триває 54-й день. Всі подробиці читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніВторгнення Росії до України