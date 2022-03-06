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В Харькове сегодня попытаются создать гуманитарный коридор, - Арахамия

Автор: Наталья Юрченко

Председатель фракции "Слуга народа" Давида Арахамия заявил, что в Харькове попытаются создать гуманитарный коридор. По его словам, это может произойти уже в течение сегодняшнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Давида Арахамии в Facebook.

"Даст Бог, завтра (6 марта, - ред.) в Харькове удастся коридор", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что по маршруту эвакуации из Мариуполя идут бои в Запорожской области, и стороны пытаются согласовать режим тишины.

Но вчера оккупанты сорвали договоренности о режиме тишины для Мариуполя и Волновахи. Несмотря на вражеские обстрелы, около 400 жителей Волновахи все же смогли эвакуироваться.

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