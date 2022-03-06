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В Харкові сьогодні спробують створити гуманітарний коридор, - Арахамія

Автор: Наталія Юрченко

Голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамія заявив, що у Харкові спробують створити гуманітарний коридор. За його словами, це може відбутися вже протягом сьогоднішнього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Давида Арахамії в Facebook.

"Дасть Бог, завтра (6 березня, - ред.) в Харкові вдасться коридор", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за маршрутом евакуації з Маріуполя йдуть бої в Запорізькій області, і сторони намагаються узгодити режим тиші.

Проте вчора окупанти зірвали домовленості про режим тиші для Маріуполя та Волновахи. Не дивлячись на ворожі обстріли, близько 400 мешканців Волновахи все ж змогли евакуюватися.

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