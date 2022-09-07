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В Харькове сегодня будут звучать сирены: в чем причина

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Харьков, Среда 07 сентября 2022 13:14
В Харькове сегодня будут звучать сирены: в чем причина Фото: в Харькове сегодня будут звучать сирены (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 7 сентября, в Харькове проведут техническую проверку работоспособности электросирен. Электросирены будут включены в 14:25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

"В Харькове состоятся мероприятия по своевременному оповещению населения города в случае воздушной угрозы или угрозы артиллерийских обстрелов со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Харьковчан просят информировать Харьковскую городскую диспетчерскую службу по номеру 1562 об отсутствии звуковых сигналов электросирен во время проведения технической проверки в местах проживания.

"Предоставленная Вами информация поможет своевременно восстановить систему оповещения населения города Харьков и спасти человеческие жизни", - отмечают в Департаменте гражданской защиты ХОВА.

Как сообщалось, в ночь на 6 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки врага погибла местная жительница.

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