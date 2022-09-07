В Харькове сегодня будут звучать сирены: в чем причина
В среду, 7 сентября, в Харькове проведут техническую проверку работоспособности электросирен. Электросирены будут включены в 14:25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.
"В Харькове состоятся мероприятия по своевременному оповещению населения города в случае воздушной угрозы или угрозы артиллерийских обстрелов со стороны РФ", - говорится в сообщении.
Харьковчан просят информировать Харьковскую городскую диспетчерскую службу по номеру 1562 об отсутствии звуковых сигналов электросирен во время проведения технической проверки в местах проживания.
"Предоставленная Вами информация поможет своевременно восстановить систему оповещения населения города Харьков и спасти человеческие жизни", - отмечают в Департаменте гражданской защиты ХОВА.
Как сообщалось, в ночь на 6 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки врага погибла местная жительница.
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