В Харькове сегодня будут звучать сирены: в чем причина

В среду, 7 сентября, в Харькове проведут техническую проверку работоспособности электросирен. Электросирены будут включены в 14:25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА .

"В Харькове состоятся мероприятия по своевременному оповещению населения города в случае воздушной угрозы или угрозы артиллерийских обстрелов со стороны РФ", - говорится в сообщении.

Харьковчан просят информировать Харьковскую городскую диспетчерскую службу по номеру 1562 об отсутствии звуковых сигналов электросирен во время проведения технической проверки в местах проживания.

"Предоставленная Вами информация поможет своевременно восстановить систему оповещения населения города Харьков и спасти человеческие жизни", - отмечают в Департаменте гражданской защиты ХОВА.