В Харкові сьогодні лунатимуть сирени: в чому причина

У середу, 7 вересня у Харкові проведуть технічну перевірку працездатності електросирен. Електросирени увімкнуть о 14:25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОДА .

"У Харкові відбудуться заходи щодо своєчасного оповіщення населення міста у разі повітряної загрози або загрози артилерійського обстрілу з боку РФ", - йдеться в повідомленні.

Харків’ян просять інформувати Харківську міську диспетчерську службу за номером 1562 про відсутність звукових сигналів електросирен під час проведення технічної перевірки в місцях проживання.

"Надана Вами інформація допоможе вчасно відновити систему оповіщення населення міста Харків та врятувати людські життя", - зазначають в Департаменті цивільного захисту ХОВА.