Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів у Харкові

В Харкові сьомий день поспіль "мінують" бізнес-центри. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 11 червня близько 13:00", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування приміщень бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти та вибухотехніки.

#поліція_Харківщини У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів Інформація про те, що в... Опубліковано Поліція Харківщини 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бізнес-центри у Харкові "мінували" також і 5-10 червня.