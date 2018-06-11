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Інтерв'ю

В Харкові сьомий день поспіль "мінують" бізнес-центри

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 13:15
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів у Харкові

В Харкові сьомий день поспіль "мінують" бізнес-центри. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

"Інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до поліції 11 червня близько 13:00", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначається, наразі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування приміщень бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському. 

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти та вибухотехніки. 

 

#поліція_Харківщини У Харкові поліцейські перевіряють інформацію про мінування бізнес-центрів Інформація про те, що в...

Опубліковано Поліція Харківщини 11 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бізнес-центри у Харкові "мінували" також і 5-10 червня.

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Теги публікації: Харків, полиция, минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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