В Харькове российские оккупанты обстреляли жилые дома: погибли пять человек

В городе Харькове во время обстрелов российскими оккупантами погибло 5 человек. В результате начато расследование
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что 25 марта российские оккупанты из артиллерии обстреляли жилые дома в Основянском районе города. В результате погибли 5 мирных жителей.
Также повреждены дома и транспортные средства.
Отмечается, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование продолжается.
В Харькове российские оккупанты обстреляли жилые дома (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Ранее мы сообщали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.
Также мы писали, что в Харькове оккупанты обстреляли людей в очереди за гумпомощью, есть раненые.
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