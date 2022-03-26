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У Харкові російські окупанти обстріляли житлові будинки: загинуло п’ять людей

У Харкові окупанти обстріляли будинки (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Харкові під час обстрілів російськими окупантами загинуло 5 осіб. Внаслідок цього розпочато розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 25 березня російські окупанти з артилерії обстріляли житлові будинки в Основ’янському районі міста. Внаслідок цього загинуло 5 мирних мешканців.

Також пошкоджено будинки та транспортні засоби.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

У Харкові російські окупанти обстріляли житлові будинки (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ.

Також ми писали, що у Харкові окупанти обстріляли людей в черзі за гумдопомогою, є поранені.

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