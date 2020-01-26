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У Харкові в результаті вибуху гранати загинув чоловік

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 21:27
У Харкові в результаті вибуху гранати загинув чоловік
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Харкові стався вибух у квартирі в житловому будинку

У Харкові 26 січня в квартирі в житловому будинку, розташованому в Московському районі, від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліцію області.

Повідомляється, що інших постраждалих в результаті вибуху немає.

"За висновком фахівців, у будинку стався вибух гранати РГД-5, в результаті чого загинув мешканець квартири. Поліцейські попередньо встановили, що напередодні чоловік висловлював наміри покінчити життя самогубством", - йдеться в повідомленні поліції.

Поліція збирається відкрити кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, вночі, 26 січня, у Хмельницькій області у дворі поруч з п'ятиповерхівкою вибухнув невідомий предмет і загинула людина. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та вибухо-технічна служба Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

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