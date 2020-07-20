В Харькове в результате стрельбы в ночном клубе ранены двое людей

В Харькове произошла стрельба в ночном клубе Panorama. В результате инцидента двое человек получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что сообщения о пострадавшим по адресу переулок Костюринский, 2 поступило в Основянский отдел полиции со скорой помощи.

В результате происшествия двое мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Полиция ищет свидетелей и очевидцев инцидента.

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