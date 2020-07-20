У Харкові унаслідок стрілянини в нічному клубі поранені двоє людей

У Харкові сталася стрілянина в нічному клубі Panorama. Унаслідок інциденту двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Зазначається, що повідомлення про потерпілих за адресою провулок Костюринський, 2 надійшло до Основ'янського відділу поліції зі швидкої допомоги.

В результаті події двоє чоловіків 37 та 27 років із вогнепальними пораненнями грудної клітини були доставлені до лікарні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 7 років позбавлення волі.

Поліція шукає свідків та очевидців інциденту.

РБК-Україна писало, що у Чернівцях на вулиці Небесної Сотні під час конфлікту між двома чоловіками сталася стрілянина.

Нагадаємо, у Києві нетверезий пасажир таксі стріляв у водія.