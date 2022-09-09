У Харкові в результаті обстрілу постраждали 10 осіб, серед них діти
У Харкові в результаті обстрілу постраждали десять осіб. Серед них троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
"На даний момент в результаті обстрілу 10 поранених, троє з них діти", - написав він.
У свою чергу глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти обстрілюють центр Харкова з РСЗВ.
"Є попадання в житлові будинки та інші споруди. На сьогодні відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них діти. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють медики та інші екстрені служби", - написав він у Telegram.
Він також закликав жителів міста максимально залишатися в укриттях.
Нагадаємо, сьогодні близько 14:10 у Харкові прогриміли потужні вибухи.
Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на 9 вересня обстріляли Салтівський район Харкова. В результаті атаки було пошкоджено один з вищих навчальних закладів.