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У Харкові в результаті обстрілу постраждали 10 осіб, серед них діти

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Харків, П'ятниця 09 вересня 2022 14:55
У Харкові в результаті обстрілу постраждали 10 осіб, серед них діти Фото: у Харкові в результаті обстрілу постраждали 10 осіб (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Харкові в результаті обстрілу постраждали десять осіб. Серед них троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"На даний момент в результаті обстрілу 10 поранених, троє з них діти", - написав він.

У свою чергу глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти обстрілюють центр Харкова з РСЗВ.

"Є попадання в житлові будинки та інші споруди. На сьогодні відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них діти. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють медики та інші екстрені служби", - написав він у Telegram.

Він також закликав жителів міста максимально залишатися в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні близько 14:10 у Харкові прогриміли потужні вибухи.

Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на 9 вересня обстріляли Салтівський район Харкова. В результаті атаки було пошкоджено один з вищих навчальних закладів.

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